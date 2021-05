Vaccination contre le Covid-19 : "Il n'est pas question de vaccination obligatoire", affirme la ministre Amélie de Montchalin

La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques était, jeudi 27 mai, l'invitée de "Votre instant politique" sur la chaîne franceinfo. Elle a notamment répondu à la question de la vaccination obligatoire des fonctionnaires.

La vaccination sera-t-elle rendue obligatoire pour les agents de la fonction publique ? "La ligne que nous avons depuis le début, sur la vaccination, c'est une ligne de volontariat. Et donc il n'est pas question de vaccination obligatoire", a déclaré la ministre Amélie de Montchalin sur le plateau de "Votre instant politique". Cette réponse fait suite à la déclaration de l'Académie nationale de médecine qui estimait, mardi 25 mai, qu'il faudrait rendre la vaccination obligatoire afin d'atteindre l'immunité collective.

"La vaccination, c'est une question de confiance, c'est donc une question qui doit faire que chacun, en conscience, prenne la décision de se protéger lui-même, et en se protégeant lui-même, de protéger les autres", a ajouté la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. Actuellement, 23 millions de Français ont déjà reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, et 10 millions ont reçu les deux injections.