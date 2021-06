Vaccination contre le Covid-19 : des soupçons de faux certificats

Après chaque test ou vaccination anti-Covid, on vous délivre un QR Code désormais infalsifiable. Il pourrait avoir eu quelques fraudes, moyennant finances. En direct de Paris, la journaliste Sophie Béchir explique ces soupçons.

Des soupçons pèsent sur une infirmière qui aurait falsifié des QR codes. Une vacataire qui travaillait depuis moins d'un an au centre de vaccination de l'hôpital Saint-Anne. Fin juin, elle a éveillé les soupçons auprès de ses collègues. Elle voulait en effet prendre ses rendez-vous et vacciner seule, souvent des personnes d'une même famille. L'encadrement a voulu confronter ces faux vaccinés et a découvert qu'ils ne présentaient aucune trace de piqûre ou même de désinfectant.

45 000 euros d'amende encourus

"Difficile de dire combien de ces certificats de vaccination ont été établis", explique la journaliste Sophie Béchir. L'infirmière a été suspendue et elle a été signalée au Procureur de la République et à l'Agence Régionale de Santé pour suspicion de fraude aux attestations, des faits passibles de 45 000 euros d'amende.