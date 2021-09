Vaccination contre le Covid-19 : début des troisièmes doses dans les EHPAD

La vaccination reprend dans les EHPAD dès ce lundi 13 septembre, dans le cadre de l'administration de la troisième dose du vaccin contre le COVID-19. Le Premier ministre Jean Castex s'est rendu ce lundi matin à Clamart (Hauts-de-Seine), afin de s'assurer que tout se déroule pour le mieux. Cette nouvelle dose de vaccin ne concerne pas toute la population. "On l'a vu avec les EHPAD, ça a commencé. Il y a aussi tous ceux qui sont en unités de soin de longue durée. Tous les plus de 65 ans sont concernés", rappelle le Dr Mascret. Les individus à risques, comme les immunodéprimés ou sous chimiothérapie, sont également concernés par cette mesure.

18 millions de Français recevront une troisième dose

De plus, la nouvelle recommandation en vigueur indique qu'une deuxième dose du vaccin Janssen serait conseillée. Comme le précise le Dr Mascret sur le plateau du 13 Heures, près de 18 millions de personnes sont concernées par ce troisième vaccin. "Puisqu'il faut attendre en général six mois avant d'avoir cette troisième dose, d'ici la fin de l'année, on s'attend à avoir 12 millions de personnes vaccinées", ajoute le spécialiste santé. Pour le moment, les données scientifiques ne plaident pas pour une nouvelle vaccination pour un adulte en bonne santé.

Parmi nos sources :

DGS

Liste non exhaustive