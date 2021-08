Vaccination contre le Covid-19 : comment expliquer la fracture géographique en France ?

Si plus de la moitié des Français présente désormais un schéma vaccinal complet, les disparités entre départements sont importantes. Dans le quart Sud Est et en Outre-mer, les habitants sont moins vaccinés contre le Covid-19 qu'ailleurs.

Ce n'est sans doute pas un hasard si l'épidémie de Covid-19 est sévère en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane ou encore sur l'île de La Réunion. Il s'agit en réalité de territoires où l'on se vaccine le moins. L'Outre-mer est en zone rouge, mais en métropole, selon une étude de l'Université de Montpellier (Hérault), la vaccination patine aussi, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie, où la défiance face à Paris est un fait historique.



Des problématiques politiques

Selon l'Ifop, cette carte a des similitudes avec celle de l'appartenance politique. "Plus on va vers les extrêmes, côté France insoumise, côté Rassemblement national, et moins les gens sont vaccinés, explique Jean-Philippe Dubrulle, directeur d'études à l'Ifop. C'est la preuve que la défiance vaccinale, et contre le pass sanitaire, aujourd'hui, elle est moins issue de problématiques de santé que de problématiques politiques."



Par ailleurs, on se vaccine moins si l'on est plus pauvre, en zone rurale ou en périphérie des villes : selon l'auteur de l'étude, c'est le recul des services publics, notamment de santé, qui est à l'origine de cette défiance. "Il en résulterait une sorte de sentiment d'abandon qui rend moins sensible (...) à prendre pleinement conscience de la citoyenneté que représente l'acte de vaccination", éclaire Emmanuel Vigneron, professeur de géographie de la santé à l'Université de Montpellier.