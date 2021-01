Vaccination contre le Covid-19 : à Nancy, les personnes de plus de 75 ans sont nombreuses à vouloir prendre rendez-vous

Mardi 12 janvier, les opérateurs d'un centre d'appel de Nancy (Meurthe-et-Moselle) n'ont pas une minute de répit. Les personnes de plus de 75 ans peuvent, depuis la veille, décrocher un rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19. "Ils laissent le téléphone sonner longtemps pour qu'on décroche. Certaines personnes qui appellent ce matin appellent depuis hier", indique Séverine Vinci, opératrice téléphonique.

2 000 rendez-vous pris à Nancy

19 000 personnes sont concernées dans la métropole du Grand Nancy. Ils peuvent obtenir un rendez-vous pour le mercredi 13 janvier, soit cinq jours avant le début de la campagne nationale. Les inscriptions peuvent aussi se faire en ligne sur le site Doctolib. Lundi, à Nancy, plus de 2 000 personnes avaient déjà pris rendez-vous pour une vaccination. Le programme de vaccination monte en puissance. A Nancy, dès mercredi, neuf centres de vaccination accueilleront, en plus des soignants, des personnes de plus de 75 ans.