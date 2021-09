Vaccination contre le Covid-19 : 50 millions de Français ont reçu au moins une première injection, annonce Emmanuel Macron

Cinquante millions de Français ont été vaccinés contre le Covid-19, a annoncé Emmanuel Macron vendredi 17 septembre dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, près de neuf mois après le lancement de la campagne de vaccination, le 27 décembre 2020. Le gouvernement voulait franchir ce seuil symbolique le 31 août dernier, mais le rythme de la vaccination a fortement ralenti ces dernières semaines.

Début septembre, deux Français sur trois avaient reçu un schéma vaccinal complet puisque 44,3 millions de personnes avaient bénéficié de leurs deux doses (ou une seule pour le vaccin Janssen de Johnson & Johnson), soit 66 % de la population. Après la vaccination de Mauricette, première personne à recevoir une dose en France, les débuts ont été chaotiques. La raison ? Des livraisons de vaccins s'étaient faites au ralenti. "Le maître-mot c'est la progressivité. Nous ne voulons pas confondre vitesse et précipitation", martelait alors Olivier Véran, le ministre de la Santé.

Le sixième pays le plus vacciné d'Europe

L'accélération des livraisons de Pfizer, de Moderna ou d'AstraZeneca, l'ouverture des vaccinodromes dans les départements puis celle de la vaccination à l'ensemble des adultes le 12 mai permettent à la France de faire gonfler son chiffre de vaccinés.

La mise en place du pass sanitaire dans les cafés, restaurants et centres commerciaux, entre autres, à partir du début du mois d'août et l'ouverture de la vaccination aux plus de 12 ans font exploser le nombre de rendez-vous : plus d'un million le 13 juillet, au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron le 12 juillet. Aujourd'hui, la France est le sixième pays le plus vacciné d'Europe, avec 70% de sa population qui a reçu un schéma vaccinal complet. C'est plus qu'en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Mais plus de huit millions de personnes éligibles n'ont toujours pas reçu de dose. Parmi eux beaucoup de personnes de plus de 75 ans.