Vaccination anti-covid : "Il faut aussi aider le bon dieu", assure le recteur-archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris

"Il faut aussi aider le bon dieu", a déclaré Mgr Patrick Chauvet, recteur-archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris vendredi 13 août sur franceinfo, interrogé sur des catholiques qui ne se font pas vacciner parce qu'ils considèrent que face au covid, c'est dieu qui décide.

"Je rencontre des gens qui ne sont pas vaccinés. Des Antillais qui sont dans ma paroisse ont du mal à franchir le pas. C'est lié aussi à leur culture, à leurs traditions, à leur relation avec Dieu. On fait confiance, on s'abandonne et on ne se soigne pas. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Je suis là pour leur montrer qu'il faut aussi aider le bon dieu."

Une "responsabilité" de l'Eglise pour inciter à la vaccination

Pour sauver des vies, "il faut que nous on puisse réagir. Le Seigneur n'a rien à voir là-dedans si ce n'est qu'il peut donner sens aux évènements que nous sommes en train de vivre", a expliqué Mgr Patrick Chauvet. "Chacun est libre de se faire soigner, mais là c'est un peu différent car s'il ne se fait pas soigner il risque de transmettre le Covid. Donc on a une responsabilité et il faut que l'Eglise soit là pour dire, attention vous avez une responsabilité comme chrétiens. Le point c'est le bien commun."