Vaccin : une campagne pour le grand public dès le printemps ?

Dans son intervention, mardi 1er décembre, le chef de l’État Emmanuel Macron a donné des indications sur le calendrier de la vaccination contre le coronavirus. Il souhaite accélérer le mouvement. Le journaliste Jeff Wittenberg était en duplex depuis le palais de l'Élysée pour le 19/20 de France 3. "Emmanuel Macron s’est voulu assez précis, mardi 1er décembre dans l’après-midi. Il a parlé de deux phases pour cette campagne de vaccination", a indiqué Jeff Wittenberg.

Une campagne prévue entre avril et juin ?

"L’une qui va débuter dans quelques semaines, fin décembre, pour les publics âgés, notamment dans les Ehpad. C’est ce qu’a confirmé le Premier ministre Jean Castex. Et c’est la nouveauté : Emmanuel Macron veut accélérer le mouvement, et prévoir entre avril et juin une campagne de vaccination pour le plus grand nombre, le 'grand public' a-t-il dit. C’est différent de ce que propose la Haute autorité de santé, qui voulait plusieurs phases selon les âges et les fragilités du public", a rajouté Jeff Wittenberg. La suite des événements dépendra notamment de la capacité des médecins à vacciner.