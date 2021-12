Vaccin : le gouvernement tente de convaincre les détenteurs de faux pass sanitaires

Ce sont des contacts faciles à trouver sur les réseaux sociaux : des vendeurs de faux pass sanitaires pour les personnes non-vaccinées. Des journalistes de France 2 se sont fait passer pour de potentiels clients auprès de l’un deux, et le verdict tombe : il faut débourser 400 euros pour un faux pass. Faux documents, QR code frauduleux, complicité de personnel soignant… Selon le ministère de l’Intérieur, 110 000 faux pass sanitaires seraient en circulation.

Une tolérance envers les détenteurs de faux pass

Face à ces cas de fraudes, le ministère de la Santé plaide pour l’amnistie pour les détenteurs de faux pass qui changeraient d’avis et se feraient vacciner. "Je suis contacté par des Français qui avaient la trouille du vaccin, qui ont fait croire qu’ils étaient vaccinés et qui aimeraient bien se faire vacciner (…). Il faut être pragmatique pour ces personnes-là, on ne va pas appeler la police, l’idée est de faire table rase et de pouvoir les vacciner et les protéger", a martelé Olivier Véran, ministre de la Santé.