Vaccin contre le Covid-19 : la nécessité d'une troisième dose a-t-elle été établie pour les 50-64 ans ?

C'était attendu, le chef de l'Etat s'est adressé aux Français pour évoquer la situation pandémique du pays. Celle-ci semble reprendre de plus belle, et la Haute autorité de Santé évoque l'arrivée d'une cinquième vague à l'approche de l'hiver. Pour y faire face, le gouvernement a décidé d'inciter les plus de 50 ans à effectuer une troisième dose de vaccin comme "rappel". Il a conditionné l'obtention du pass sanitaire à cette dose "rappel" pour les plus de 65 ans. Damien Mascret, journaliste santé pour France Télévisions, donne des précisions sur l'efficacité d'une troisième dose pour ce public.



La vaccination agit sur la contamination moins sur l' hospitalisation

"Ça dépend de quoi on parle. Si on parle des contaminations ou des hospitalisations. Sur les contaminations, c'est vrai, d'ailleurs pour toutes les tranches d'âge. À partir du moment où on a plus de personnes vaccinées, on diminue la circulation du virus", explique en premier lieu Damien Mascret, présent sur le plateau de France 2 pour le JT de 20 Heures. Cependant, le son de cloche ne semble pas être le même pour les hospitalisations. "Par contre pour les hospitalisations, c'est un petit peu différent. La véritable limite, c'est plutôt 60 ans [...] on s'aperçoit que c'est vraiment là qu'il y a une bascule pour les formes graves", précise-t-il. Avant d'ajouter que la troisième dose est "cruciale pour les plus de 60 ans."