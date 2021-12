Vaccin contre le Covid-19 : des Français franchissent le pas pour la première fois

C’est un premier pas tardif qu’ils avaient jusqu’ici toujours refusé de franchir. Face à un calendrier vaccinal qui accélère en France, de plus en plus de Français ont décidé de recevoir leur première dose de vaccin contre le Covid-19 jeudi 23 décembre. Pourtant, l’appréhension reste présente. "Je n’ai pas de recul, c’est une angoisse", confie une femme interrogée dans un centre de vaccination. Privée de pass sanitaire, elle dépensait jusqu’à 120 euros par semaine pour se faire dépister.



78% des Français ont reçu au moins une première dose de vaccin

Certains ont eu une prise de conscience après avoir contracté le virus. "Je me sentais protégée parce que j’étais jeune et en bonne santé. Au final, en l’ayant eu, je me suis dit que c’était quand même bien d’avoir ce vaccin", déclare une femme venue se faire vacciner. Le ministère de la Santé annonce que ces dernières 24 heures, plus de 48 000 premières injections ont été pratiquées en France. Près de 78% des Français ont reçu au moins leur première dose de vaccin contre le Covid-19. Il en resterait 22% à ne pas être vacciné selon le site CovidTracker.