Vaccin contre le Covid-19 : un plan spécial pour continuer à vacciner durant l'été

Pour éviter que la mécanique de vaccination ne s'enraye durant l'été, le gouvernement travaille à un plan spécial. Les délais pour l'administration de la seconde dose de vaccin Pfizer et Moderna pourraient être allongés, et passer de 25 jours à 45 jours, au lieu de 28 à 42. Pas forcément une bonne idée selon le Pr. Yves Buisson, de l'Académie nationale de médecine. "Il faut laisser le temps au système immunitaire de développer sa première repose", explique-t-il.

Des inquiétudes

Le gouvernement redoute que les Français privilégient leurs vacances à la seconde injection, ainsi qu'un manque de soignants pour assurer la vaccination. "Nous n'avons pas d'inquiétude majeure sur la gestion des ressources humaines pour activer nos vaccinodromes tels qu'on les active en ce moment, et faire face à la sollicitation en matière de feu de forêts", rassure le colonel Gregory Allione, directeur de service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Les syndicats, eux, se montrent plus inquiets. Le plan devrait être présenté dans les prochains jours par le gouvernement.