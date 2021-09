Vaccin contre le Covid-19 : qui peut prendre rendez-vous pour une troisième dose ?

Il est désormais possible pour certains Français d’avoir accès à une troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Sur le plateau du 12/13 mercredi 1er septembre, le journaliste et médecin Damien Mascret explique qui cela concerne en France.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 va prendre un nouveau tournant en France. Une troisième dose du vaccin contre le Covid-19 va être injectée à certaines personnes. "Le gros des troupes, ça va être les personnes qui ont reçu leurs deux doses mais qui ont reçu la deuxième dose depuis au moins six mois", annonce le journaliste et médecin Damien Mascret sur le plateau du 12/13, mercredi 1er septembre. Ce rappel concerne les résidents des EHPAD et des USLD, ainsi que les plus de 65 ans mais aussi ceux ayant "des maladies graves ou des facteurs de risque de forme grave".

Des cas particuliers

Il existe des cas particuliers qui sont concernés par une troisième dose du vaccin. Il s’agit des "personnes qui sont sévèrement immunodéprimées". Certaines ont déjà reçu trois doses pour les protéger. "Ils vont devoir faire une quatrième dose mais là, il y a un délai à respecter : il va falloir attendre au moins trois mois mais ne pas attendre trop longtemps quand même, pas plus de six mois", indique Damien Mascret. En ce qui concerne les personnes ayant reçu le vaccin Janssen, la Haute autorité de Santé estime qu’il est plus prudent de faire un rappel après un mois.

