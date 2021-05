Vaccin contre le Covid-19 : que faire des doses inutilisées d'AstraZeneca ?

Quel avenir pour le vaccin AstraZeneca ? Les pharmaciens peinent à trouver des candidats au vaccin, et les généralistes s'agacent de devoir jeter des doses.

Le 21 avril dernier, le Dr. Patrick Vogt, médecin, contraint de jeter le reste d'un flacon d'AstraZeneca, filmait lui-même le gâchis. "Ce vaccin est à présent périmé, je suis obligé de le jeter. En pleine pandémie, je vais donc jeter des vaccins à la poubelle, parce que plus personne n'en veut", commentait-il. Un pharmacien parisien fait aujourd'hui le même constat. Il lui reste des flacons d'AstraZeneca, mais aucune nouvelle demande en vue. "On aura des rappels avec de l'AstraZeneca, mais pour l'instant impossible de trouver de nouveaux candidats qui soient dans la tranche d'âge concernée", explique Yorick Berger. "Mal vendu", et "mal présenté", estime un client.

Redistribuer les doses dans les pays pauvres ?

Le vaccin malaimé des Français serait devenu quasiment invendable. Son taux d'utilisation a chuté de 25% en une semaine, pour tomber à 56%, vendredi 14 mai. Près de deux millions de doses seraient inutilisées, selon les chiffres officiels. Parmi les options : écouler les stocks en les redistribuant aux pays pauvres. La France aura déjà livré 500 000 doses d'AstraZeneca à l'Afrique le mois prochain, via un programme d'entraide international.