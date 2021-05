Vaccin contre le Covid-19 : pourquoi la France n'est-elle pas encore parvenue à développer son vaccin ?

L'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec les laboratoires Pfizer BioNTech, AstraZeneca et Moderna, ont développé des vaccins contre le Covid-19, alors que la recherche française n'y est pas encore parvenue. Mais comment l'expliquer ?

Le vaccin Pfizer BioNTech a été développé par des chercheurs allemands. Le vaccin Moderna a été conçu par des chercheurs américains, et AstraZenevca par des Britanniques. Mais pour l'instant, la recherche française n'est pas encore parvenue à fabriquer un vaccin. Et sur le web, on s'interroge. "L'absence de vaccin français est volontaire ? Sachant que la technique de production est (relativement) simple vu les informations et les moyens qu'on a ?" relève un internaute sur Twitter.

Les financements indirects privilégiés en France

En réalité, produire un vaccin n'est pas si simple. Et surtout, en matière de recherche médicale, la France n'a pas tant de moyens que cela. Si le budget consacré à la recherche en Allemagne et au Royaume-Uni a augmenté, il a légèrement baissé en France. L'Allemagne consacre d'ailleurs le double du budget de la France en recherche et développement. Pourquoi une telle différence ? Selon des économistes, la France privilégierait les financements indirects à travers les réductions fiscales. En clair, au lieu de recevoir de l'argent, les entreprises payent moins d'impôts.