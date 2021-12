Vaccin contre le Covid-19 : Moderna, des doutes concernant l'efficacité contre Omicron

L'agence européenne du médicament a validé mercredi 15 décembre un troisième vaccin pour les doses de rappel, le Janssen. Aujourd'hui, seuls le Pfizer et le Moderna sont utilisés en France. Certains souhaiteraient revoir le dosage de ce dernier, pour mieux stimuler les défenses immunitaires.

Moderna est le vaccin le plus livré en France les deux derniers mois. Dans le centre de vaccination de Neuville-en-Ferrain (Nord), Emmanuelle Trentesaux, infirmière prépare méticuleusement les seringues. Avec le rappel, il y a des recommandations. "Pour la dose de rappel du Moderna, on injecte que la moitié de la dose qu'on a injecte pour les premières et deuxièmes injections", explique-t-elle.

Efficace contre Omicron ?

Lors des deux premières injections, les doses de Moderna comprenaient chacune 100 microgrammes d'ARN messager, les molécules qui entraînent la réaction immunitaire. Pour le rappel, les autorités sanitaires ont jugé suffisant une demi-dose à 50 microgrammes. Sera-t-elle efficace face à Omicron ? Selon l'un des scénarios du conseil scientifique, il faudrait effectuer la dose de rappel à 100 microgrammes pour être certain de vaincre le variant.