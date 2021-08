Vaccin contre le Covid-19 : les résultats des tests de Moderna sur les enfants fin 2021

Aux États-Unis, Moderna a lancé des essais cliniques fin mars sur plus de 13 000 enfants âgés de 6 mois à 11 ans. "L'idée est d'avoir des données suffisantes d'efficacité et de sécurité. Nous devons être en mesure de présenter notre dossier aux autorités sanitaires pour la fin de l'année", déclare Corinne Le Goff, directrice commerciale des laboratoires Moderna.

Des parents craignent des effets secondaires à long terme. "On a des retours très positifs sur les vaccins à ARN messager. Je comprends l'inquiétude des parents, mais pour l'instant je ne peux être que rassurante. Et nous aurons une période d'observation beaucoup plus longue chez les enfants que lors des essais cliniques sur les adultes. Donc ce sujet est au coeur de nos préoccupations", assure-t-elle en direct sur franceinfo depuis Boston (États-Unis) jeudi 19 août.

Une 3e dose "vraisemblable"

Les jeunes n'étaient pas prioritaires jusqu'ici. "Depuis le début de la pandémie, les personnes fragiles et les seniors étaient les plus sensibles au virus. Chez les enfants, il y a eu des cas d'infections, mais les hospitalisations restaient rares. Maintenant, comme le variant Delta est très infectieux, les enfants sont davantage contaminés et peuvent transmettre ce virus", explique-t-elle.

"L'immunité collective est possible, estime Corinne Le Goff. Le variant Delta a surpris tout le monde et renforce le sentiment qu'il faut davantage vacciner. La France atteint 70% de primo-vaccinés et il faut continuer, parce que moins les gens seront vaccinés, plus il y aura de mutations".

"L'effet du vaccin diminue avec le temps, admet la directrice commerciale de Moderna. Le nôtre reste efficace à 93% même six mois après la seconde injection. Néanmoins, il faudra vraisemblablement des doses de rappel après huit mois ou plus".