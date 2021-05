Vaccin contre le Covid-19 : les réservations ouvertes à tous les adultes

Les plus de 18 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du lundi 31 mai, mais dans les Bouches-du-Rhône, les centres de vaccination ont pris de l'avance. Plus de 2 000 injections ont été réalisées dans un centre de vaccination, et le personnel médical constate de plus en plus de patients âgés de 18 à 25 ans. "Ils ont conscience que l'effort doit être collectif", félicite une infirmière.

Un afflux de demandes sur les plateformes de réservation

13,5 millions de Français en plus sont désormais éligibles à la vaccination. Depuis jeudi 27 mai, les réservations sont possibles pour tout le monde. "À partir de lundi, il va y avoir 500 000 rendez-vous disponibles tous les jours, donc on va être dans une situation où tout le monde ne pourra pas prendre son rendez-vous dès lundi, puisqu'il va y avoir à peu près 50 fois plus de demandes que de créneaux disponibles", explique Arthur Thirion, directeur de Doctolib. L'objectif du gouvernement est d'avoir vacciné 30 millions de Français à la mi-juin.

