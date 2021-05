Vaccin contre le Covid-19 : les Français de plus en plus convaincus ?

Le gouvernement a un nouvel objectif affiché concernant la vaccination contre le Covid-19 : 30 millions de Français ayant reçu une première dose de vaccin avant l'été. De plus, les enquêtes démontrent une chute du scepticisme autour de la vaccination. Dès le 31 mai, tous les majeurs deviendront automatiquement candidats au vaccin.

C'est un des centres de vaccination contre le Covid-19 qui tournent le mieux en France, avec plus de 120 000 injections : le vélodrome de Saint-Quentin (Yvelines), transformé en vaccinodrome pour l'occasion. Pourtant, certains concernés étaient sceptiques, voir antivaccins, des croyances renforcées par les polémiques autour du vaccin AstraZeneca. Mais beaucoup ont changé d'avis. 65 % des Français ont l'intention de se faire vacciner, soit 16 de plus qu'en février. 20 % ont répondu "non", un chiffre en baisse de dix points.

Au moins 20 millions de doses en plus en juin

La peur des variants et la proximité de l'été sont les principales raisons invoquées pour ce revirement. "Cette vaccination, son résultat, c'est ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux qui se vident progressivement, dans les terrasses qui se remplissent, tout est rapporté à la vaccination comme étant le moyen d'en sortir, je crois que ça convainc", explique le docteur Stanislas Johanet, médecin anesthésiste-réanimateur. 20 millions de doses du vaccin Pfizer sont attendues en juin. Au cours de l'été, l'objectif du gouvernement est d'atteindre les 90 % de vaccinés.