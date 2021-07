Vaccin contre le Covid-19 : les adolescents vaccinés pour la rentrée ?

Les mineurs entre 12 et 17 ans sont de plus en plus nombreux à se faire vacciner. Liora Chekroun, 14 ans, s'est décidée la semaine dernière. "Si quelqu'un a le Covid, les non vaccinés resteront à distance, donc il vaut mieux être en présentiel", explique-t-elle, en faisant référence à la rentrée scolaire.

32% des 12-17 ans ont une dose de vaccin

Les piqures s'enchaînent, c'est au tour de Philippine. Pour sa mère, la vaccination est un devoir. "Pour moi, c'est absolument capital que même les adolescents se vaccinent, et je lui ai expliqué que c'était même un geste citoyen, et un acte civique", détaille Aziliz de Veyrinas. Les adolescents ne souhaitent pas revivre l'isolement des cours à la maison. "Les facultés vont organiser un système de distanciel pour ceux qui n'auront pas le pass, du coup, vu que je préfère clairement le système de présentiel, je me dis que ce serait bien d'avoir un pass sanitaire", explique Vincent Jouveshomme, futur étudiant. A ce jour, 32% des 12-17 ans ont reçu une dose de vaccin.