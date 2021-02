Vaccin contre le Covid-19 : le président d'un syndicat de médecins généralistes dénonce "des retards" de livraison des flacons

"Cette semaine, il y a eu des retards dans beaucoup d'endroits, en particulier en Ile-de-France", a dénoncé dimanche 28 février sur franceinfo le président de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) Jean-Paul Ortiz. Les médecins généralistes avaient l'autorisation de débuter mercredi 24 février la vaccination des personnes de 50 à 64 ans présentant des comorbidités, avec le vaccin AstraZeneca.

"On a vraiment un processus qui est très lourd, qui est très bureaucratique et qui ne va pas assez vite dans la diffusion de ces fameux flacons qui permettent de vacciner", a expliqué Jean-Paul Ortiz, qui a expliqué que "35 000 médecins généralistes ont demandé au moins une fois un flacon".

Les médecins généralistes devaient recevoir cette semaine un flacon du vaccin, contenant 10 doses : "On nous avait promis les premiers flacons pour mercredi. J'ai moi-même fait le tour, mercredi après-midi, d'un certain nombre de médecins pour voir s'ils avaient commencé leur vaccination. Certains n'avaient toujours pas reçu ce fameux flacon qui est arrivé chez les médecins le mercredi en fin d'après-midi, le jeudi, voire le jeudi soir. Dans ces conditions-là, il était compliqué de pouvoir démarrer de suite. Donc, beaucoup de médecins ne vont commencer en réalité à vacciner que ce lundi et non pas jeudi dernier."