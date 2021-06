Vaccin contre le Covid-19 : le gouvernement assouplit certaines règles pour l'été

Face au casse-tête de la vaccination durant l'été, le gouvernement a décidé d'assouplir certaines règles, mercredi 2 juin. L'écart entre les deux doses de vaccin, actuellement de six semaines, pourra varier de plus ou moins une semaine.

La prise de rendez-vous de la deuxième injection du vaccin contre le Covid-19 est une étape indispensable de la vaccination. Elle approche pour beaucoup des vacances d'été, synonyme de casse-tête. "On sera en vacances à ce moment-là, et je ne peux pas revenir avec tous les enfants, donc j'essaye de le décaler", explique une mère de famille. Toutes les personnes vaccinées le jeudi 3 juin doivent recevoir leur rappel le 15 juillet, soit six semaines après la première injection de Pfizer ou Moderna.

Plus de souplesse

Le délai est désormais plus flexible. Les primo-vaccinés du jour pourront réserver un rendez-vous une semaine avant, ou après la date initialement prévue. L'objectif du gouvernement est de ne pas enrayer la dynamique de la campagne de vaccination. Une bonne nouvelle pour le Dr. France Teillet, médecin vacataire au centre de vaccination de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). "Je préfère la décaler de 15 jours qu'ils ne la fassent pas du tout", explique cette dernière. De leur côté, les stations balnéaires s'apprêtent à accueillir en masse les touristes. Elles craignaient de manquer de doses, si les vacanciers optaient pour une seconde injection durant leurs vacances.