Vaccin contre le Covid-19 : le défi logistique de l’ouverture de la vaccination à tous

La campagne de vaccination s'accélère encore un peu plus depuis lundi 31 mai. Tous les adultes sont désormais éligibles et les plus jeunes ont répondu à l’appel afin de se protéger avant l’été.

Alors que 25 millions de Français ont déjà reçu une première dose depuis décembre 2020, la campagne de vaccination franchit une nouvelle étape significative. Depuis le 31 mai, le vaccin contre le Covid-19 est désormais accessible pour tous les adultes de plus de 18 ans, même sans comordibité. 500 000 créneaux par jour seront disponibles. Les plus jeunes ont répondu présent. "Le but, c’était de venir le plus vite possible, tout le monde veut avoir le vaccin", répond une jeune femme. Comme elle, des milliers de volontaires se sont présentés dans les nombreux centres de vaccination.

Des effectifs doublés pour tenir le rythme

L’objectif est de pouvoir profiter plus sereinement de l’été. Mais aussi de se protéger dans le cadre du travail. "Je viens de signer un CDI en restauration, avec plus de 200 couverts. Du coup, il faut se faire vacciner", explique un homme. Pour pouvoir accélérer la cadence, des centres ont même recruté des saisonniers pour doubler les effectifs par rapport à mai et anticiper les afflux. Néanmoins, à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) ou Nanterre (Hauts-de-Seine), un certain nombre de doses sont réservés aux publics prioritaires.