Vaccin contre le Covid-19 : la seconde dose arrive dans les Ehpad

L'injection de la seconde dose du vaccin contre le Covid-19 doit survenir trois semaines après la première. Elle a donc déjà commencé dans certains Ehpad (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). C'est notamment le cas dans un établissement de Louveciennes (Yvelines) où, depuis mercredi 27 janvier, les résidents défilent dans une salle afin de terminer leur vaccination. Sur les 85 pensionnaires, 40 sont maintenant protégés face au virus.

Aucun effet secondaire

Certains résidents, qui avaient refusé de recevoir la première dose trois semaines plus tôt, ont d'ailleurs changé d'avis et sont désormais prêts à se faire vacciner. Jusque-là, aucun effet secondaire n'a été recensé chez les pensionnaires volontaires, pas même une petite fièvre. Pour le moment néanmoins, même après avoir bénéficié de la deuxième dose, il n'est pas question d'oublier le masque et les gestes barrières.

