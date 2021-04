Vaccin contre le Covid-19 : la réticence à l'égard de Moderna est-elle infondée ?

Tous les centres de vaccination le constatent : le vaccin Moderna trouve moins facilement preneur que le Pfizer. Le ministère de la Santé envisage ne plus faire de distinction lors de la prise de rendez-vous. Damien Mascret, journaliste et médecin, décrypte la situation sur le plateau du 19/20, jeudi 15 avril.

Le vaccin Moderna est fabriqué selon le même procédé que le Pfizer. "Pour les scientifiques, c'est la même chose, que ce soit Moderna ou Pfizer, ce sont tous les deux des vaccins à ARN, explique Damien Mascret, journaliste et médecin, présent sur le plateau du 19/20, jeudi 15 avril. (…) et ils ont la même efficacité, 95%, et exactement la même tolérance." Attention toutefois à ne pas confondre le vaccin Moderna avec l'AstraZeneca. "Autant Moderna est un vaccin à ARN, de la famille du Pfizer, autant l'AstraZeneca est un vaccin à adénovirus, de la même famille que Janssen. Et là effectivement, c'est différent en termes d'efficacité", en l'occurence autour de 70% pour AstraZeneca, ajoute le médecin.

De nombreuses différences avec AstraZeneca

Concernant les effets indésirables, comme les cas de thromboses observés avec AstraZeneca, elles ne concernent pas Moderna. "Enfin, on sait que malgré tout, cette différence entre les vaccins peut aussi se traduire en termes d'âges", puisque le vaccin AstraZeneca va être, par précaution, réservé aux plus de 55 ans. En revanche, qu'il s'agisse du vaccin AstraZeneca ou Moderna, les deux sont efficaces à 100% contre les formes graves du Covid-19.