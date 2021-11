Vaccin contre le Covid-19 : la chasse aux rendez-vous pour la troisième dose de rappel

Pour trouver un rendez-vous afin de recevoir la troisième dose du vaccin contre le Covid-19, mieux vaut s'armer de patience. Dans les Hauts-de-Seine, le premier créneau proposé est le 20 janvier 2022. Depuis les annonces jeudi 25 novembre du gouvernement, le site Doctolib a été pris d'assaut par les Français : 3,2 millions de rendez-vous ont été enregistrés.

Les centres tournent à plein régime

Alors que les prises de rendez-vous s'accélèrent, l'activité dans les centres de vaccination augmente. Un centre, implanté dans une université des Hauts-de-Seine, a effectué 3 000 injections dimanche 28 novembre, alors qu'il recevait à peine 200 personnes la semaine précédente. "On a été cherché 3 000 vaccins en plus que ce qui était prévu le vendredi, et j'ai moi-même été en cherche samedi soir", explique Alexandre Agogué, le directeur du centre.