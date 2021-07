Vaccin contre le Covid-19 : Jacques Maire, député LREM, évoque une possible obligation vaccinale pour certaines catégories professionnelles

C. Giroud

Emmanuel Macron va s’exprimer devant les Français, lundi 12 juillet. Dans cette allocution présidentielle, il devrait notamment être question de la campagne de vaccination et de la possibilité de rendre le vaccin obligatoire pour certaines catégories professionnelles, dont les soignants. À ce propos, Jacques Maire, député LREM des Hauts-de-Seine, a réagi dans le 23h de franceinfo. "Imaginez un de vos proches hospitalisé, vacciné et réinfecté par un soignant qui ne s’est pas fait vacciner lui-même. Que votre proche décède. C’est arrivé. Aujourd’hui on voit une inflexion de la courbe, à nouveau, ça repart", a-t-il expliqué.

"Il vaut mieux être un peu en avance qu’un peu en retard"

Le député a ensuite poursuivi son propos. "Les Français paient des impôts, allaient au service militaire avant, ils appliquent la loi. Elles sont faites pour l’intérêt collectif. Je pense qu’il n’y a plus de débat sur ce sujet. L’autorité scientifique évoque 80 à 85% de vaccinés pour avoir une immunité collective. On est à peine à la moitié. On est très en risque. La première cible, c’est les soignants. Ensuite, les personnes en contact avec le public : des personnes du service public mais aussi dans le domaine commercial. Si ça ne suffit pas, peut-être un jour tous les Français. Il vaut mieux être un peu en avance qu’un peu en retard." Jacques Maire a également évoqué la réforme des retraites, dont il est le co-rapporteur du projet de loi.