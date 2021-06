Vaccin contre le Covid-19 : faudra-t-il une troisième dose ?

Les Français les plus âgés sont parfois vaccinés contre le Covid-19 depuis déjà cinq mois. Devront-ils faire un rappel ?

Faudra-t-il se faire injecter une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 pour être complètement immunisé ? C'est la question qui divise le milieu médical. Selon le journaliste France Télévisions et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, mercredi 9 juin, "ce n'est pas certain". Une étude scientifique prouve que dix mois après avoir contracté le Covid-19, on a encore des anticorps efficaces, également contre les différents variants.

Renforcer la production d'anticorps

C'est la même chose lorsqu'on est vacciné. Après la vaccination, la production d'anticorps s'opère tout de suite. Deux doses sont administrées pour renforcer la production d'anticorps. La question est de savoir si un rappel est nécessaire. "Plutôt non", répond pour l'instant Damien Mascret, car on a déjà une très bonne immunité mise en place. Si les anticorps finissent par disparaître, l'immunité cellulaire, elle, semble bien se conserver.



