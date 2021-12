Vaccin contre le Covid-19 : faudra-t-il s'habituer à faire régulièrement des doses de rappel ?

Les doses de rappel de vaccin contre le Covid-19 vont-elles devenir une habitude ? "C'est très possible, on n'en sait rien, c'est ça le problème", commente le médecin Marina Carrère d'Encausse, qui rappelle que la pandémie "est liée à un virus qui était totalement inconnu. [La] deuxième dose on pensait qu'elle serait efficace six, sept, huit, neuf, on s'est rendu compte qu'elle était efficace six, et plutôt cinq mois", poursuit-elle.

De nombreuses inconnues

Difficile donc de déterminer combien de temps sera efficace la nouvelle dose de rappel. "On ne sait pas si cette [nouvelle] vague va perdurer", ajoute Marina Carrère d'Encausse, précisant qu'il est donc "possible qu'il faille faire un rappel tous les ans comme pour la grippe". Si les questions sont encore nombreuses quant au Covid-19, les réponses ne sont donc quant à elle pas si évidentes. "Il faut rester très humble", conclut la spécialiste.