Vaccin contre le Covid-19 : début de la campagne pour les plus de 75 ans

Les plus de 75 ans qui résident à leur domicile peuvent désormais se faire vacciner contre le Covid-19."C'est très important de le faire le plus tôt possible, parce qu'on ne sait jamais si on va être en contact avec le virus", confie l'un des premiers vaccinés, à Cannes (Alpes-Maritimes). Dans le département, le taux d'incidence est le plus élevé de France métropolitaine. La campagne de vaccination, qui devait débuter lundi 18 janvier, démarre en avance puisque celle concernant les soignants de plus de 50 ans est allée plus vite que prévu.

300 personnes vaccinées par jour dès lundi 18 décembre



L'une des vaccinées explique qu'elle souhaite "être tranquille, ne pas avoir cette peur en permanence", tandis qu'un homme partage son désir de "voir [ses] petits enfants le plus tôt possible". 50 personnes âgées de plus de 75 ans ont été vaccinées mercredi 13 janvier à Cannes. Dès lundi, la ville pourra passer à 300 personnes vaccinées par jour, dans deux centres dédiés.

