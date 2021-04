Vaccin contre le Covid-19 : de nouvelles inquiétudes autour d'AstraZeneca

La campagne de vaccination s'accélère et de nouvelles inquiétudes naissent autour du vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca : des effets secondaires sont apparus chez des personnes âgées de plus de 55 ans.

De nouvelles inquiétudes sont nées autour du vaccin contre le Covid-19 du laboratoire AstraZeneca. En effet, des effets secondaires ont été constatés chez des personnes âgées de plus de 55 ans. "Pour la période du 2 au 8 avril, neuf nouveaux cas de thromboses ont été recensés en France : cinq hommes et quatre femmes", explique le journaliste de France Télévisions Josselin Debraux, samedi 17 avril, sur le plateau du 19/20 de France 3. "Ils ont cette fois de 54 à 74 ans, un âge plus élevé que pour les précédents cas."

23 cas de thromboses

"Depuis que le vaccin AstraZeneca est utilisé dans l'Hexagone, l'Agence française du médicament a recensé 23 cas de thromboses, dont 8 ont été mortels. Des chiffres qu'il faut remettre en perspective, puisque 2 725 000 injections ont été réalisées avec AstraZeneca en France. Pour l'Agence du médicament, la balance bénéfices-risques reste largement en faveur du vaccin", tempère le journaliste.