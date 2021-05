Vaccin contre le Covid-19 : dans les Landes, l'Assurance Maladie démarche les personnes âgées

À Mont-de-Marsan (Landes), les équipes des agents de l'Assurance Maladie des Landes sont chargées de trouver des créneaux au plus vite pour les personnes de plus de 75 ans, toujours pas vaccinées. Toute la journée, les appels s'enchaînent. Dans le département, 20% des plus de 75 ans n'a pas encore reçu une dose de vaccin. "La vaccination a été rendue possible avec des outils qui peuvent être difficilement accessibles par ce public âgé, explique Aude Halmaert, responsable de département de l'accompagnement des assures de la CPAM des Landes. C'est un constat qui a été fait très rapidement, donc l'idée était de pouvoir dépasser cette frontière-là, de rendre accessible et d'accompagner ce public un peu éloigné."

Toujours prioritaires

Dans un centre de vaccination de Dax (Landes), une cinquantaine de rendez-vous par semaine est toujours réservé aux personnes de plus de 75 ans. À 88 ans, Alice Lopez a pris un rendez-vous la veille pour le lendemain. Hospitalisé pendant plusieurs semaines, elle n'a "pas hésité", assure sa fille. Le département espère vacciner encore quelques milliers de personnes dans ce créneau d'âge dans les prochaines semaines.