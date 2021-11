Vaccin contre le Covid-19 : dans l'Aisne, le centre d'Hirson pris d'assaut même le dimanche

Au centre de vaccination d'Hirson, les patients défilent pour leur piqûre de rappel, dimanche 28 novembre. Certaines personnes viennent également pour leur première dose. Depuis que les tests PCR sont payants et valides uniquement 24 heures, aussi certains ont fini par céder. "C'est coûteux. On arrive à un moment où on se pose quand même des questions au point du vue argent", concède un homme.



231 injections en quatre heures



231 injections ont été réalisées en seulement quatre heures, et ce n'est qu'un début "On a déjà commandé 2 000 doses pour le mois de décembre. (...) Sur la totalité de la campagne qui a débuté au mois de mars, on a à peu près 70 personnes qui se relaient et sont mobilisées", se félicite Jean-Jacques Thomas, maire (PS) d'Hirson (Hauts-de-France). Au total, 2 000 créneaux sont prévus au centre de vaccination de la commune dans les prochaines semaines.