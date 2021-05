Vaccin contre le Covid-19 : bientôt le tour des adolescents ?

Se faire vacciner contre le Covid-19, cela fait-il envie lorsque l'on a entre 12 et 15 ans ? "J'ai un peu peur de me faire vacciner, surtout qu'il y a quelques personnes qui disent qu'il y a des effets secondaires", doute un adolescent. "Je le ferai parce que je trouve que c'est important pour mes grands-parents ou pour mes arrière-grands-parents." Ce sera en tout cas bientôt possible pour ces jeunes, car un premier vaccin, celui du laboratoire Pfizer, vient d'être autorisé par l'Agence européenne du médicament pour les 12 à 15 ans.

A ugmenter l'immunité collective

L'Agence européenne du médicament se base sur une étude du laboratoire sur deux groupes de jeunes de cet âge. 1005 ont reçu le vaccin et aucun d'entre eux n'a développé le Covid. 978 autres ont reçu un placebo et 16 d'entre eux ont attrapé le virus. Selon l'étude, le vaccin serait donc efficace à 100% contre la maladie et n'aurait pas d'effets indésirables importants. Pour des scientifiques, avec la multiplication des variants du Covid-19, vacciner les adolescents est essentiel pour augmenter l'immunité collective.