Vaccin contre le Covid-19 : avant la rentrée, ils se font vacciner au supermarché

Un peu plus de 48 millions de personnes ont reçu ont moins une dose du vaccin, soit 71,6% de la population. Pour encourager les Français, dans de nombreux centres commerciaux il est possible depuis ce weekend de faire ses courses et de se faire vacciner.

Pour convaincre les indécis, il désormais possible de se faire vacciner tout en faisant ses courses et sans prendre rendez-vous. À cinq jours de la rentrée scolaire, les stands de vaccination s'installent dans les grands magasins. Partout en France, comme à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), des centres commerciaux ont joué le jeu depuis ce weekend. "C'est facile, on peut tous y aller en même temps", lance un père de famille.

Une opération reconduite tous les samedis de septembre

"Le but de cette opération, c'est d'aller au plus proche des populations, et les centres commerciaux en cette période de rentrée scolaire sont l'endroit idéal", affirme Thierry Cardouat, directeur départemental Haute-Garonne de l'ARS, dans un centre commercial toulousain. L'opération, menée en partenariat avec les autorités sanitaires, va continuer tous les samedis du mois de septembre.