Vaccin contre le Covid-19 : AstraZeneca annonce avoir le premier vaccin aux résultats validés par une revue scientifique

Les résultats d'une analyse provisoire, publiée dans la revue scientifique "The Lancet", ont démontré que le vaccin mis au point par l'entreprise AstraZeneca est "sûr et efficace" pour prévenir le Covid-19, mardi 8 décembre.

Des résultats très encourageants. Dans un communiqué, l'entreprise pharmaceutique AstraZeneca annonce que son vaccin contre le Covid-19 est le premier dont les résultats sont validés par une revue scientifique, The Lancet. Développé avec l'université britannique d'Oxford, il "protège contre les formes graves de la maladie et l'hospitalisation".

La publication de ces résultats, passés au crible par des scientifiques indépendants, confirme que ce vaccin est efficace à 70% en moyenne, conformément à ce qu'avait annoncé AstraZeneca le 23 novembre.

Au-delà des procédures d'autorisation, le fait que les données soient publiées permet aux scientifiques du monde entier de les examiner en détail et d'avoir une idée plus précise de l'efficacité et de la sûreté des vaccins.

Les données de sécurité publiées à ce jour proviennent de plus de 20 000 participants inscrits dans quatre essais cliniques au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud, précise le communiqué.