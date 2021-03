Vaccin contre le Covid-19 : à Marseille, le centre du Vieux-Port toujours ouvert suite au déblocage de doses

À Marseille (Bouches-du-Rhône), lundi 8 mars, plus d’une heure d’attente était nécessaire dans la matinée pour se faire vacciner sans rendez-vous contre le Covid-19. Le centre provisoire installé sur le Vieux-Port pour le week-end est toujours en place, pour le plus grand bonheur des Marseillais. "Comme aujourd’hui il y avait cette opportunité, on en a profité quitte à attendre un peu, confie un homme. Une demi-journée, ça ne compte pas pour une vie."

1 000 doses supplémentaires débloquées

Sous les tentes, les Marseillais reçoivent une dose du vaccin AstraZeneca. Pierre Weill, 73 ans, cherchait un rendez-vous depuis plusieurs semaines. "C’est une bonne surprise, parce que si on a besoin d’un passeport vaccinal pour aller au restaurant quand ça ouvrira, d’avoir une vie un peu normale, je pense que c’est mieux que rester chez soi." La logistique est assurée par le bataillon des marins-pompiers, rompu aux situations de crise. 2 000 personnes ont été vaccinées durant le week-end. L’opération a pu être prolongée suite au déblocage de 1 000 doses supplémentaires, de quoi vacciner encore jusque mardi 9 mars.