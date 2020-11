Vaccin contre le coronavirus : le candidat vaccin de Pfizer est finalement efficace à 95%

Le laboratoire Pfizer a annoncé mercredi 18 novembre que son candidat vaccin contre le coronavirus est finalement efficace à 95%. "On a un peu l'impression d'une surenchère. Il y a deux jours, le concurrent Moderna annonçait 94,5% d'efficacité. Ce qui compte, c'est que l'efficacité soit importante", note le journaliste et médecin Damien Mascret, sur le plateau du 20 Heures, mercredi 18 novembre. Pfizer a maintenant terminé la phase 3 de son essai clinique. "Ça veut dire que, dans les jours qui viennent, parce qu'il y a une bonne tolérance, une bonne efficacité, ils vont déposer leur dossier auprès des autorités, aux États-Unis et en Europe", poursuit le médecin.

Le laboratoire Moderna pourrait riposter

Le laboratoire Moderna va-t-il riposter ? "Sans doute, parce que eux aussi sont sur le point de terminer leur essai de phase 3. Il est probable que, globalement, ils aient aussi une efficacité très bonne", répond Damien Mascret. La question sera de savoir si l'efficacité du vaccin de Moderna sera aussi forte sur les plus de 65 ans que le vaccin de Pfizer, qui annonce 94% d'efficacité sur cette tranche d'âge.

