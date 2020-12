Vaccin contre le coronavirus : comment convaincre les Français ?

Près d’un Français sur deux serait hostile au vaccin contre le coronavirus, qui ne sera pas obligatoire. Alors comment rassurer et convaincre ? À chaque consultation, certains docteurs sont catégoriques. "Et le vaccin, je te le dis, il faut se faire vacciner." Depuis l’annonce de l’arrivée prochaine d’un vaccin, un médecin généraliste du Val-d’Oise a bien du mal à convaincre ses patients de se faire vacciner. "Je ne suis pas contre les vaccins, je les fais tous, mais pour le moment je trouve que c’est encore un peu juste", explique un patient.

Une immunité à deux niveaux

Le docteur Damien Mascret était en plateau lors du 20 Heures du mardi 1er décembre afin d’évoquer la question. Il a notamment répondu à la question suivante : peut-on être vacciné et porter le virus ? "En théorie c’est possible, car le virus entre par le nez, par la muqueuse nasale, c’est le tapis de cellules qui recouvre les fosses nasales, et ensuite il va au niveau profond. Et l’immunité a deux niveaux. La première est générale, c’est celle qui va permettre de combattre l’infection au niveau des poumons. La seconde est locale, au niveau du nez, et pour celle-là on n’en est pas sûr", a expliqué le journaliste et médecin.