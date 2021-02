Vaccin AstraZeneca : le généraliste Jean-Paul Hamon "un peu énervé" par la possibilité donnée aux pharmaciens de l'administrer

"Quand vous êtes en primo-vaccination, elle doit être faite par un médecin", estime mercredi 3 février sur franceinfo le docteur Jean-Paul Hamon, généraliste dans les Hauts-de-Seine et président d’honneur de la Fédération des médecins de France qui ne cache pas son agacement. Le vaccin AstraZeneca, autorisé mardi par la Haute autorité de santé, peut être administré par "les pharmaciens et les sages-femmes, en plus des infirmiers et des médecins", a estimé la HAS.

franceinfo : Est-ce une bonne chose que les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers puissent administrer ce vaccin ?

Jean-Paul Hamon : C'est une bonne chose pour la population qu'on puisse vacciner les personnes fragiles.

"Le problème des vaccins, c’est qu’il y a quand même des petits risques, mais qui ne sont pas négligeables, d'allergie et de choc anaphylactique." Jean-Paul Hamon, généraliste et président d’honneur de la Fédération des médecins de France à franceinfo

Donc, il faut quand même que les pharmaciens et les sages-femmes apprennent à gérer un choc anaphylactique et doivent avoir de l'adrénaline. Et donc, je pense que là, vu la mobilisation des médecins généralistes qui sont massivement dans les centres de vaccination et surtout l'arrivée de ce vaccin qui est beaucoup plus facile à manier que celui de Pfizer, va permettre de vacciner tranquillement dans les cabinets et en toute sécurité.

Pourquoi préférez-vous que seuls les médecins généralistes puissent vacciner ? Les pharmaciens peuvent déjà vacciner contre la grippe par exemple.

Oui, mais le vaccin contre la grippe n'est pas réputé donner d'allergie. Or, quand vous êtes en primo-vaccination d'un vaccin qui arrive sur le marché, la primo vaccination, normalement, doit être faite par un médecin. Alors je sais bien qu'en ce moment, la mode est à déléguer. On considère que le métier de médecin généraliste est un métier qui n'est qu'une succession de petits actes qui peuvent être faits par soit par une infirmière, soit par un pharmacien, soit par un kinésithérapeute, soit en téléconsultation. Je pense quand même qu'il faut avoir un minimum de prudence et qu'il faut avoir au moins un minimum de formation et apprendre aux pharmaciens et aux sages-femmes à gérer un choc anaphylactique.

Les pharmaciens se disent pourtant prêts à vacciner. Que leur dites-vous ?

Je suis un petit peu énervé parce que c’est vrai que les pharmaciens veulent changer de métier. Pour moi, le pharmacien, c'est une sécurité sanitaire. C'est la sécurité de la prise en charge d'un patient qui prend des médicaments. En 48 ans d'exercice, j’ai toujours remercié un pharmacien qui avait un doute sur une ordonnance.

"J’ai vu qu’en pleine pandémie, une arrêté avait été pris, qui permettait aux infirmières et aux pharmaciens de palper les fosses lombaires dans le cas d'une infection urinaire après une formation de quatre heures : c'est la médecine en 10 jours !" Jean-Paul Hamon à franceinfo

Et je me demande ce qui prend cette administration de vouloir se passer à tout prix du médecin généraliste. Certes, le métier est en train de se désertifier en France, mais quand même, je trouve qu'on ferait mieux de redonner de l'attractivité à ce métier et de faire en sorte que les Français n’aient plus de difficultés à trouver un médecin traitant. Bien sûr qu'on va collaborer avec les pharmaciens, les infirmières, avec les kinés, parce que c’est pour le patient. Mais j'aimerais bien que l'administration se penche un petit peu sur le vrai rôle du médecin généraliste et cesse de vouloir faire changer de métier à des tas de professions qui sont bien utiles pour le patient.