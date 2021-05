Vaccin AstraZeneca : le dilemme de la seconde dose pour les moins de 55 ans

Elle s'est faite vacciner contre le Covid-19 pour rassurer ses patients, mais aujourd'hui, c'est elle qui est inquiète. En mars dernier, Stéphanie Ingrand, infirmière de 43 ans, était prioritaire pour la vaccination. Elle a reçu une première dose de vaccin du laboratoire AstraZeneca. Mais depuis, la politique vaccinale a changé : le vaccin est réservé aux plus de 55 ans. "Le 12 mai, je vais avoir la deuxième injection, et ce sera du Pfizer", explique-t-elle.

"Pas beaucoup de recul"

Comme elle, 500 000 personnes doivent changer de vaccin. Tous ont moins de 55 ans, et sont principalement des soignants ou des personnes souffrant de comorbidités. "Ce qui nous pose soucis, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recul, on a vraiment l'impression d'être un peu des cobayes par rapport à la vaccination. C'est vrai que l'on se pose des questions sur les retombées que ça peut avoir sur notre santé et surtout sur l'efficacité par rapport au Covid-19", poursuit Stéphanie Ingrand.