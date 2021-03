Vaccin AstraZeneca : "Des risques, il y en a avec tous les vaccins", selon un pharmacologue

"Il faut savoir que des risques, il y en a avec tous les vaccins", a souligné jeudi sur franceinfo Milou-Daniel Drici, professeur de pharmacologie clinique à l'université de Nice et directeur du Centre régional de pharmacovigilance (CRVP), après l'avis de l'Agence européenne des médicaments (AEM) sur le vaccin anti-Covid AstraZeneca. L'AEM a estimé que le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 était "sûr et efficace", tout en n'excluant pas "définitivement" un lien avec des troubles de la coagulation rares.

franceinfo : Quel est le message à retenir de l'avis de l'Agence européenne des médicaments ?

Milou-Daniel Drici : L'Agence a rappelé le bénéfice-risque extrêmement favorable du vaccin, surtout dans la pandémie que nous connaissons. C'est un bénéfice-risque largement positif. L'AEM a confirmé qu'il n'y avait pas de surrisque de thrombose de type embolie pulmonaire. Il y en aurait même moins dans la population comparativement aux non-vaccinés. Et la qualité des vaccins ne serait pas mise en jeu dans le cas des quelques troubles qui ont été observés. De très rares cas de caillots avec diminution de plaquettes et / ou avec des saignements ont été observés. C'est un peu plus d'une vingtaine de cas au total, sur près de 20 millions de vaccinations. Donc le rapport est extrêmement faible. Néanmoins, l'AEM a considéré que les praticiens devaient le savoir, les professionnels de santé devait le connaître et les patients aussi. Il y aura vraisemblablement des avertissements auprès des patients en cas de symptomatologie pour prévenir leur médecin.

Il s'agit maintenant de savoir quelles sont les caractéristiques des patients qui ont pu avoir un problème de santé après avoir été vaccinés pour entrer beaucoup plus dans la finesse de l'analyse...

Oui, vous imaginez bien que lorsqu'il y a 20 millions de patients qui sont vaccinés, parmi ces 20 millions de patients, il y a l'émergence de pathologies qui sont parfois très rares. Donc arriver à discerner, dans ces cas très rares, ce qui est associé au vaccin et ce qui est causé par le vaccin est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on parle d'incertitude. On continue d'examiner scientifiquement et médicalement les dossiers et les notifications telles qu'elles nous arrivent.

Pour le grand public, dire que ce vaccin continue d'être beaucoup plus bénéfique, ce qu'on lui disait déjà lundi avant d'interrompre l'utilisation de ce vaccin, est-ce que cela ne va pas freiner un certain nombre de gens à vouloir se faire vacciner ?

C'est possible. Il faut savoir que des risques, il y en a avec tous les vaccins. Il y a des risques d'allergie qui peuvent être graves et qui sont tout aussi rares avec l'ensemble des vaccins. Ce que nous allons demander aux patients, c'est, si par exemple ils ont des maux de tête intenses qui durent plusieurs jours après la vaccination, de consulter leur médecin. Si des gens qui se font vacciner ont un essoufflement qui est totalement normal ou un œdème, un gonflement de jambe, ou des douleurs dans la poitrine, leur dire d'aller consulter. Mais ça, ils l'auraient fait de toute façon. Mais ça pourrait être le signe de ces cas de thromboses qui arrivent ou des gens qui ont des petit bleus qui apparaissent un peu partout sur le corps soudainement. Ça, on va le voir lorsque la symptomatologie sera expliquée aux patients. Mais ces cas sont extrêmement rares. C'est vraiment une vingtaine de cas sur 20 millions.