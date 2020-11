Vaccin anti-Covid : les Européens entre enthousiasme et prudence

C'est en Allemagne, dans les laboratoires BioNTech, qu'a été élaboré le possible vaccin contre la Covid-19. Mais après cette découverte scientifique, en collaboration avec le géant américain Pfizer, les Allemands restent pragmatiques. "Je pense que cela va prendre du temps avant que tout le monde puisse y avoir accès, mais c'est une avancée," note une passante. La prudence est aussi de mise au Royaume-Uni. "Cela fait du bien au moral de savoir qu'il y a une issue possible," souffle néanmoins une Britannique.



Le vaccin gratuit en Espagne ?

Chez nos voisins espagnols, il y a de l'espoir et, surtout, de l'enthousiasme. Le gouvernement a annoncé que le vaccin pourrait être distribué gratuitement à l'ensemble de la population d'ici le début de l'année prochaine. En Italie, l'un des pays les plus durement touchés par la pandémie, certains n'hésiteront pas à se faire vacciner au plus vite, quand d'autres se montrent plus méfiants. Dans les prochains mois, le défi des pouvoirs publics sera de convaincre les plus sceptiques.

