Troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans : la plateforme Maïïa s'attend à multiplier par cinq les prises de rendez-vous quotidiennes ce mercredi

"D'ici ce soir", la plateforme Maiia aura multiplié par cinq le nombre de rendez-vous "par rapport à une journée classique dans cette campagne de vaccination", a estimé mercredi 10 novembre sur franceinfo Matthieu Bécamel, directeur de la communication de la plateforme. C'est l'une des plateformes de prise de rendez-vous pour la vaccination contre le Covid-19. Une montée en puissance après les annonces d'Emmanuel Macron mardi. Le chef de l'Etat a annoncé qu'à partir du 15 décembre, les plus de 65 ans devront avoir une troisième dose de vaccin pour garder leur pass sanitaire. Les rendez-vous sont "à 99%" pour des rappels "pour le mois de novembre, pour être vaccinés rapidement", précise Matthieu Bécamel.

franceinfo : Est-ce que vous vous constatez un effet Macron ou un effet allocution sur les prises de rendez depuis hier soir ?

Matthieu Bécamel : La réponse est oui. Cela a commencé avant le week-end. Et depuis lundi, on a à peu près doublé le nombre de prises de rendez-vous en ligne pour la vaccination. On a eu un effet allocution. Et d'ici ce soir, je pense qu'on aura fait 'un x5' par rapport à une journée classique dans cette campagne de vaccination. Des milliers de rendez-vous ont été pris systématiquement depuis le mois d'août, qui était le mois à partir duquel on a eu l'essentiel de la population française qui avait eu ses deux doses pour les congés d'été. Et on a eu beaucoup de réservations qui ont été prises quasiment à chaque fois qu'on a eu une allocution et une ouverture des tranches à la population.

Est-ce que cet engouement dure ou est-ce qu'on observe des ralentissements après ?

Effectivement, on a eu un ralentissement sur le mois d'août, après la campagne de juillet où l'on a ouvert à toutes les tranches d'âge. Et puis, cela s'est stabilisé après l'été, où l'on a vécu un mois de septembre et octobre avec une forme de normalité. Et puis, depuis quelques jours, eu égard à l'annonce qui était prévue, les Français se sont souvenus qu'à chaque allocution, il y avait des annonces de ce type. C'est ce qui fait que les Français se ruent à nouveau.

Ces derniers jours, les prises de rendez-vous se font plus pour les rappels ou pour des premières injections ?

Ce qu'on voit, c'est que ce sont beaucoup de rappels qui sont pris, à 99% pour le mois de novembre, pour être vaccinés rapidement et être protégés, notamment pour avoir le pass qui soit valide à partir du 15 décembre. On est sur quelque chose de récurrent maintenant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la population des plus de 65 ans est une population qui a été très mobilisée depuis le début de la campagne. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas attendu l'allocution pour commencer à se mobiliser pour avoir leur rappel. On entre dans une normalisation, comme pour le vaccin de la grippe où l'on a l'habitude chaque année d'aller faire son rappel. C'est un peu ce qui va arriver maintenant pour Covid-19.