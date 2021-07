Témoignages La galère de certains vaccinés de la première heure pour obtenir leur pass sanitaire : "Selon l'Assurance-maladie, je n'ai pas reçu mes doses !"

En théorie, tout est mis en place pour obtenir son pass sanitaire, même pour celles et ceux vaccinés avant la mise en place du QR code. Le gouvernement assure ainsi que "depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées peuvent récupérer leur attestation de vaccination sur le téléservice de l’Assurance-maladie". Trois possibilités : télécharger le document depuis le site dédié de la Caisse nationale de l'Assurance-maladie, retourner là où a eu lieu la vaccination pour récupérer la version papier, ou encore demander à n'importe quel professionnel de santé qui peut retrouver l'attestation et l'imprimer sur demande.

Mais la réalité s'avère parfois plus complexe. Franceinfo a retrouvé certains vaccinés de la première heure, qui connaissent aujourd'hui quelques difficultés à récupérer le précieux QR code, nécessaire pour accéder à de nombreux lieux. Parmi eux figure Nicolle, une habitante du Beausset (Var). Vaccinée depuis le 26 avril, l'Assurance-maladie lui a envoyé début juillet une lettre qui devait en théorie être accompagnée de son certificat numérique, "sauf qu'il n'était en fait pas joint au courrier". Plusieurs mails et appels n'ont rien donné. Nicolle a même découvert en se connectant à nouveau sur le site de l'Assurance-maladie... qu'elle n'a officiellement pas reçu d'injection. "J'ai tenté de les appeler un jour, puis le lendemain, avec la même réponse : selon l'Assurance-maladie, je n'ai pas reçu mes doses !" Elle a raconté son expérience sur Twitter.

Non Mamie, je me bats depuis la semaine dernière. QR code non joint à la lettre d’Ameli, je téléphone bug c’est rien allez sur le site, ok le site : vous n’avez reçu aucune injection ! Je re-tel allez sur «certificat vaccination» là même réponse ! Je re-re-tel ils me l’envoient ! — laffont ⭐️#VACCINÉE# (@laffont9) July 14, 2021

Si le gouvernement affirme que tout professionnel de santé peut récupérer l'attestation vaccinale, la retraitée de 74 ans assure que ce n'est pas si évident. "Je me suis rendue à la pharmacie quand j'ai su que c'était possible, mais ils ne pouvaient pas le faire sur le moment, parce que ça bloquait leur système". Après avoir laissé ses documents jeudi dernier prouvant sa vaccination afin de recevoir son QR code, Nicolle a finalement pu télécharger son pass ce lundi 26 juillet.

En essayant de télécharger le QR code de sa mère de 84 ans, entièrement vaccinée depuis le 18 février à Condom (Gers), Marie a également fait les frais du téléservice. Dès que le dispositif a été mis en place, fin mai, elle a tenté de s'y connecter mais a reçu le même message que Nicolle : "Aucune injection n'a été réalisée à ce jour." Sur les conseils de son médecin, sa mère s'est tournée vers la pharmacie qui... lui a recommandé de retourner au centre de vaccination. "Elle y a été très mal accueillie, s'agace Marie, contrairement à ses deux rendez-vous de vaccination : on lui a reproché de s'être déplacée. Il a fallu que je contacte le médecin qui gérait le centre pour finalement obtenir son pass sanitaire à la pharmacie." Au final, il a fallu plus d'un mois pour récupérer le pass de l'octogénaire, sans pouvoir utiliser le téléservice à cause de ses anomalies. De toute façon, la mère de Marie "n'a pas pris le virage internet, elle ne sait pas l'utiliser".

Les naufragés du numérique

C'est l'autre problème soulevé par les premiers vaccinés : l'accessibilité au numérique. Jean-Paul, 77 ans, fait partie des premières personnes à avoir reçu une dose dans le Cantal où il réside. Entièrement vacciné depuis le 15 février, il ne comprend pas qu'on n'ait "pas directement envoyé le QR code par voie postale aux vieux vaccinés".

"Ça m'énerve que ça ne soit pas prévu pour les gens comme moi." Jean-Paul, 77 ans à franceinfo

Près de six mois plus tard, il possède uniquement le document attestant de sa vaccination complète, sans QR code. Pour le moment, il ne compte pas essayer de le récupérer : "Si quelqu'un veut contrôler mon statut vaccinal, je peux toujours lui montrer ça, mais pas sûr que ça suffise."

Autant de situations dont les autorités n'ont pas forcément conscience. Contactée par franceinfo, la direction générale de la santé n'était pas au courant des difficultés rencontrées par certaines personnes pour se procurer le pass sanitaire. De son côté, la Caisse nationale de l'Assurance-maladie essaie de pallier les anomalies de fonctionnement de son téléservice. "L’Assurance-maladie ainsi que les autres régimes s’assurent de traiter ce type de difficulté en continu, dès lors que l’assuré en fait la demande." Une page dédiée à l'utilisation du téléservice avait été mise en place au moment de son ouverture.