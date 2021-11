Santé : Emmanuel Macron met la pression sur le rappel vaccinal

La troisième dose va être obligatoire pour les plus de 65 ans pour conserver le pass sanitaire et la nouvelle divise en France. "Je ne veux pas me passer du pass sanitaire", témoigne une retraitée habitant à Bordeaux (Gironde). "Il faut aussi faire la part des choses et laisser les gens libres de faire des choix", indique un retraité. La campagne d'injection des doses de rappel n'a pas attiré assez de bénéficiaires éligibles. "Six mois après sa dernière dose, pour les plus de 65 ans, il faut relancer l'immunité et diminuer par dix le risque de contaminations", explique Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille.

Une augmentation de 40% du taux d'incidence

Le Président de la République a également incité les plus de 50 ans à effectuer le rappel dès le début du mois de décembre. Le taux d'incidence a augmenté de 40% en l'espace d'une semaine. Pour ne pas qu'il continue de grimper, Emmanuel Macron insiste sur le maintien des gestes barrières. Les contrôles des pass sanitaires vont être renforcés. Dans les heures qui ont suivi les annonces d'Emmanuel Macron, 100 000 rendez-vous ont été pris sur Doctolib.