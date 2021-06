Russie : la vaccination contre le Covid-19 devient obligatoire à Moscou

Sous peine d’amende, les entreprises vont devoir s’assurer qu’au moins 60% de leurs salariés ont bien reçu une première dose du vaccin contre le Covid-19 le 15 juillet et une seconde dose le 15 août. Pour l’instant, cela ne concerne que Moscou et sa région et seulement certains secteurs d’activité, mais c’est quand même assez large : l’éducation, le transport, le commerce, la restauration, la santé, les employés municipaux et les fonctionnaires sont concernés. Au total, il y aurait deux millions de personnes qui devraient se faire vacciner.

Recrudescence de l’épidémie

Cette vaccination obligatoire est un revirement : Vladimir Poutine s’y était opposé, l’estimant contre-productive. Mais le maire de Moscou assure ne plus avoir le choix face à une épidémie qui repart et à des lits d’hôpitaux qui se remplissent rapidement. D’autant que la population rechigne à se faire vacciner, indique jeudi matin le journaliste de France Télévisions Luc Lacroix.