Russie : du tourisme vaccinal pour recevoir une dose du vaccin Spoutnik V

À le voir faire des selfies sur la Place Rouge de Moscou (Russie), on dirait un simple touriste. Mais cet Allemand n'est pas seulement venu pour profiter des charmes de la capitale russe. "J'ai regardé dans d'autres pays pour connaître les possibilités. La Russie était le premier pays qui proposait la vaccination pour les touristes. C'est une raison de venir. Mais bien-sûr, j'aurais préféré recevoir un vaccin BioNTech en Allemagne", explique Enno Lenze, 38 ans. Or en Allemagne, il n'est pas éligible à la vaccination. Il s'est donc offert un séjour avec une agence de voyage : 2 000 euros tout compris, pour le voyage aller-retour et quatre jours sur place.

Une deuxième injection dans trois semaines

La première injection pour ces touristes a été grandement médiatisée. Pour cette grande première, ils sont une bonne dizaine d'Allemands, venus exprès. Leur première injection a lieu dans un hôtel de la capitale russe. Il faudra revenir dans trois semaines pour la deuxième dose. Et pour ces touristes, peu importe si ce vaccin n'est pas encore homologué en Europe : l'opportunité vaut le coup.