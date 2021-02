Royaume-Uni : plus de 20 millions de personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19

A toute allure. Plus de 20 millions de personnes au Royaume-Uni ont déjà reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, a annoncé le ministre de la Santé Matt Hancock, dans une vidéo diffusée sur Twitter, dimanche 28 février. Le membre du gouvernement s'est dit "absolument ravi" de la progression de la campagne vaccinale. Il a également remercié "chacune des personnes qui s'est présentée pour avoir une injection", tout en précisant qu'il restait "encore un long chemin à parcourir" mais que le pays avançait "à grands pas".

Le ministre n'a pas évoqué le nombre de personnes ayant reçu leur seconde dose de vaccin mais selon les derniers chiffres officiels disponibles, datant de vendredi, quelque 768 810 secondes doses ont été administrées. En France, samedi, 2,9 millions de personnes ont reçu une première dose et, parmi elles, 1,56 million ont bénéficié d'une seconde dose.

Très durement touché par l'épidémie avec environ 123 000 morts, le Royaume-Uni table sur la vaccination de masse pour sortir du confinement mis en place depuis janvier pour contenir une nouvelle vague très virulente du coronavirus, attribuée à un variant plus contagieux apparu dans le sud de l'Angleterre.

I’m delighted more than 20 million people across the UK have now been vaccinated.



A magnificent achievement for the country.



The vaccine is our route out. When you get the call, get the jab! pic.twitter.com/HCwxpqn7RN