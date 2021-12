Royaume-Uni : nouvelles restrictions pour lutter contre la propagation du Covid-19

Un retour compromis en France pour les Français installés de l’autre côté de la Manche : jeudi 16 décembre, le gouvernement français a annoncé le durcissement des mesures de contrôle pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni. Test PCR négatif, isolement de deux jours à l’arrivée et motif impérieux pour voyager… Des règles compliquées pour les Français vivant à Londres. "On laisse très peu de temps aux gens pour s’adapter, ça change très rapidement et quand ça change et qu’on est déjà à l’étranger, ça peut être très difficile", détaille un Français installé outre-Manche.

78 000 nouveaux cas en 24 heures au Royaume-Uni

À la Gare du Nord à Paris, un voyageur sur le départ pour Londres déplore également "beaucoup plus de paperasse" et des tests PCR alors qu’il est vacciné. "Ça va tuer le tourisme, non aux restrictions !", martèle une jeune femme. Ces mesures ont été adoptées alors que le Royaume-Uni atteint 78 000 nouveaux cas en 24 heures, un chiffre inédit depuis le début de la crise sanitaire.